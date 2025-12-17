Supercoppa, le quote: tra Napoli e Milan una semifinale in equilibrio a Riad

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - I campioni d'Italia del Napoli e i detentori del trofeo, il Milan, apriranno domani a Rias le sfide della Supercoppa italiana. Gli esperti Sisal vedono una gara in grandissimo equilibrio: il Milan parte leggermente favorito a 2,75, il Napoli è offerto a 2,80 mentre il pareggio è dato a 3,00. Stessa quota per la sfida che si decide ai calci di rigore. Totale equilibrio per il passaggio turno: entrambe le formazioni si giocano a 1,90. Ma i ragazzi di Allegri, che il trofeo lo ha vinto in tre occasioni, possono far leva su un dato storico: in tutte le sfide a eliminazione diretta, tra Coppa Italia e Champions, il Milan è sempre uscito vincitore. (ANSA).