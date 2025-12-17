Quanto vale la Supercoppa? 11 mln per chi vince, ma anche la finale è un affare
Quanto vince chi alza la Supercoppa? La bellezza di 11 milioni di euro: questo è il montepremi per chi alza il trofeo. In realtà sarebbero 9,5 milioni, ma la squadra vincente ha diritto, anche se negli ultimi anni non è successo, a disputare un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa locale, che garantisce altri 1,5 milioni.
La seconda classificata porta a casa 6,7 milioni di euro, mentre le due semifinaliste sconfitte incassano 2,4 milioni a testa. Altri 2 milioni di euro vengono poi ripartiti tra le sedici società di Serie A rimaste in Italia. Alla Lega arrivano quindi, complessivamente, circa 23 milioni di euro.
