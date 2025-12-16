Supercoppa italiana, ci siamo: il miglior giocatore di ogni match sarà premiato da EA Sports

L'edizione 2025 della Supercoppa italiana è prossima al via: si parte giovedì con Napoli-Milan, mentre il giorno dopo si giocherà l'altra semifinale tra Bologna e Inter, e il 22 la finale. Il miglior giocatore di ciascun match sarà premiato sul campo dell’Al-Awwal Park al termine di ogni partita. Come già avvenuto nelle ultime stagioni, rende noto la Lega Calcio Serie A tramite i suoi profili social, il calciatore che si sarà maggiormente distinto in campo sarà premiato con l’EA SPORTS FC Player Of The Match, ricevendo il premio sul terreno di gioco al termine di ognuna delle tre gare della competizione (Napoli-Milan il 18 dicembre, Bologna-Inter il 19 dicembre e la Finale il 22 dicembre).

Il vincitore sarà selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.