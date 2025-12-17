Supercoppa, supplementari o rigori in caso di parità al 90'? Cosa dice il regolamento
Supercoppa 2025, ecco cosa prevede il regolamento delle sfide che si giocheranno in Arabia. La competizione prevede la disputa di tre gare (due semifinali e la finale) in tre giorni di gara. In ciascuna partita, al termine dei 90 minuti regolamentari, in caso di parità, l’arbitro disporrà l’esecuzione dei calci di rigore senza tempi supplementari.
Durante la gara è consentita l’effettuazione di un massimo di 5 sostituzioni per ciascuna squadra, da utilizzare in non più di tre interruzioni, oltre all’intervallo tra i due tempi di gioco. Ogni società potrà indicare nella distinta di gara un massimo di 26 calciatori, di cui 11 titolari e i restanti designati come riserve. Puoi seguire tutta la lunga vigilia di Napoli-Milan su RadioTuttoNapoli.net (oggi live dalle 8 alle 19 e domani addirittura fino alle 24!) o tramite le nostre app gratuite (clicca qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android)
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
