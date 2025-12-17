Video

Napoli-Milan, vi portiamo all'interno dello stadio che ospiterà la Supercoppa

Oggi alle 11:10Notizie
di Arturo Minervini
fonte Dal nostro inviato, Pietro Mazzara

L'Al-Awwal Park Stadium di Riad si prepara ad ospitare la prima delle due semifinali di SuperCoppa Italiana. Con le immagini raccolte dal nostro inviato vi portiamo all'interno dello stadio, che domani sera ospiterà la sfida tra Napoli e Milan.

