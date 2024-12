Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, blindato Raspadori. Juve, Danilo fuori rosa"

"Conta solo vincere": parola di José Mourinho che si racconta quest'oggi al Corriere dello Sport. Verità e certezze del tecnico più divisivo del calcio mondiale, ora alla guida del Fenerbahce e con trascorsi in Serie A sulle panchine di Inter e Roma: "Mi sento realizzato al massimo per due giorni. Rimpianti tanti, dopo Budapest ad esempio. Comprai i biglietti per l'Olimpico, poi...A Bove mai nessuno ha regalato nulla".

Nel taglio centrale spazio a Sergio Conceiçao, nuovo tecnico rossonero: "Milan, crediamoci". L'allenatore ha diretto il primo allenamento e ha spronato la squadra.

Di spalla: "Napoli, blindato Raspadori. La Juve mette fuori rosa Danilo".