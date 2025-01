Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, Comuzzo a oltranza"

"RischiaMotta" titola il Corriere dello Sport in prima pagina nel giorno del sorteggio dei playoff di Champions ed Europa League, in programma oggi alle 12: "Juve-Milan insidia derby, arriva Danso" aggiunge il giornale romano, chiudendo il cerchio del momento bianconero tra campo e mercato. Poco sotto c' spazio per le altre trattative dalla rivoluzione dell'attacco del Milan al sondaggio del Bologna per Calabria, passando per gli affare Comuzzo-Napoli, Maldini-Atalanta e Zaniolo-Fiorentina. Il taglio basso è invece dedicato alla qualificazione in Europa League di Lazio e Roma.

