Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, Conte li batte tutti"

"Noi l'anti-Inter". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. A pronunciare queste frasi è Rosella Sensi, intervistata in esclusiva dal quotidiano. L'ex figlia del presidente della Roma Franco ha parlato del mach di domani sera fra i giallorossi e i nerazzurri di Simone Inzaghi, in testa alla classifica insieme al Napoli ma reduci dalla sconfitta dei Bologna e da quella nel derby di Coppa Italia. "Conte li batte tutti", il box a centro pagina dedicato al Napoli in merito ai numeri del tecnico al primo anno che sono migliori di tanti predecessori.

E lunedì può già arrivare la qualificazione alla Champions League.