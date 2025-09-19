Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli frenato. Esordio rovinato"

"Napoli frenato": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Rovinato l'esordio degli azzurri nel nuovo format della Champions League: espulso Di Lorenzo al 21', il Manchester City di Guardiola vince 2-0 ma è da segnalare anche una direzione arbitrale molto negativa. Conte e i suoi resistono per un tempo, poi segnano Haaland e Doku.

In taglio basso, spazio ad una vecchia conoscenza del campionato italiano con questo titolo: "Vincerò anche al Benfica". Mourinho ha firmato per due anni: "Sono tornato al mio livello". Sfiderà Napoli e Juve in Champions.