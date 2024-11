Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, i conti di super Aurelio"

"Non può più sbagliare" è il titolo di apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport per inquadrare l'importanza dell'impegno del Milan in Champions League: i rossoneri e Fonseca si giocano tutto in casa dello Slovan. L'Inter ospita invece il Lipsia a San Siro, con Inzaghi che ritrova Calhanoglu.

Nel taglio alto della prima pagina si parla di contatto tra la Juventus e Zirkzee, mentre di spalla vengono analizzati i conti del Napoli e i "messaggi" a Pellegrini e Dybala, chiamati a rialzare la Roma. In basso guadagna invece spazio il Lecce, reduce dalla pesante vittoria di Venezia.

