Corriere dello Sport: "Nove assenti in Danimarca, Napoli: Conte ritrova Lukaku"
Nove assenti in Danimarca, Napoli: Conte ritrova Lukaku. Così scrive sulla prima pagina il Corriere dello Sport, col Napoli che vola in Danimarca con una lista lunghissima di assenti, ben nove, ma con una buona notizia in vista della trasferta europea: Antonio Conte ritrova Romelu Lukaku che sarà convocato.
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
