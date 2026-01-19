Corriere dello Sport: "Nove assenti in Danimarca, Napoli: Conte ritrova Lukaku"

Prima pagina

di Arturo Minervini

Nove assenti in Danimarca, Napoli: Conte ritrova Lukaku. Così scrive sulla prima pagina il Corriere dello Sport, col Napoli che vola in Danimarca con una lista lunghissima di assenti, ben nove, ma con una buona notizia in vista della trasferta europea: Antonio Conte ritrova Romelu Lukaku che sarà convocato. 