Corsa a tre per lo scudetto: i calendari a confronto

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it In attesa della sfida Napoli-Roma, ecco il calendario delle squadre in corsa per lo Scudetto fino al termine della Serie A 2021/22. IL CALENDARIO DEL MILAN (71 punti)

34° turno - Lazio-Milan

35° turno - Milan-Fiorentina

36° turno - Hellas Verona-Milan

37° turno - Milan-Atalanta

38° turno - Sassuolo-Milan Altre partite in programma

Inter-Milan (Coppa Italia) ------------ IL CALENDARIO DELL'INTER (69 punti)

34° turno - Inter-Roma

*20° turno - Bologna-Inter

35° turno - Udinese-Inter

36° turno - Inter-Empoli

37° turno - Cagliari-Inter

38° turno - Inter-Sampdoria *=Rinviata lo scorso 6 gennaio, verrà recuperata il 27 aprile Altre partite in programma

Inter-Milan (Coppa Italia) ----------------- IL CALENDARIO DEL NAPOLI (66 punti)

33° turno - Napoli-Roma

34° turno - Empoli-Napoli

35° turno - Napoli-Sassuolo

36° turno - Torino-Napoli

37° turno - Napoli-Genoa

38° turno - Spezia-Napoli ------------ IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS (63 punti)

34° turno - Sassuolo-Juventus

35° turno - Juventus-Venezia

36° turno - Genoa-Juventus

37° turno - Juventus-Lazio

38° turno - Fiorentina-Juventus Altre partite in programma

Juventus-Fiorentina (Coppa Italia)