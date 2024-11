Corsa Scudetto, Napoli 1° ma l’Inter resta favorita secondo i bookmakers: le quote

A quota 23 c’è la coppia Milan-Lazio, mentre il sogno tricolore della Fiorentina paga 34 volte la posta.

Tante squadre in vetta alla classifica distanziate da pochi punti ma, nonostante il primo posto del Napoli, gli analisti di 888sport e Planetwin365 vedono il bis scudetto dell'Inter Inzaghi in pole tra 1,72 e 1,95, come riporta Agipronews. Gli azzurri sono i primi rivali a quota 3,50, mentre il miracolo dell'Atalanta scende ancora a 6,75, appena dietro la Juventus (6,50). A quota 23 c’è la coppia Milan-Lazio, mentre il sogno tricolore della Fiorentina paga 34 volte la posta.