Gazzetta dello Sport: “Napoli ancora fuori”

Gazzetta dello Sport: "Napoli ancora fuori"
di Arturo Minervini

Dopo l’eliminazione dalla Champions, il Napoli dice addio anche alla Coppa Italia. Al Maradona, nei quarti disputati ieri sera, è il Como a festeggiare: dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, con Vergara a inizio ripresa che replica al rigore trasformato da Baturina, la sfida si decide ai calci di rigore.

Dal dischetto risultano fatali gli errori di Lukaku, Perrone e Lobotka, neutralizzato da un super Butez. “Napoli ancora fuori”, titola in apertura La Gazzetta dello Sport.