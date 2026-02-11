Prima pagina Corriere dello Sport: "Il Napoli non ci sta. Gioia Cesc"

"Il Napoli non ci sta. Gioia Cesc": così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport che punta i riflettori sull’impresa dei lariani, che conquistano la semifinale di Coppa Italia al termine di una serata da ricordare. Dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari, il Como ha avuto la meglio sul Napoli ai calci di rigore.

Decisivo l’errore dal dischetto di Lobotka, ipnotizzato da Butez, che ha blindato un traguardo storico per la squadra guidata da Cesc Fabregas. Tante proteste in casa Napoli per la mancata espulsione di Ramon.