“Cosa dovevano dire a Koulibaly se non scimmia? È Nero!”: vergognosa telefonata a La Zanzara

Telefonata assurda andata in onda ai microfoni di Radio24 durante la trasmissione La Zanzara. Un tifoso della Fiorentina è intervenuto per commentare la vicenda di Greta Baccaglia, la giornalista molestata all’esterno dello stadio dopo Empoli-Fiorentina: “Ma mettetevi nei panni dei tifosi della Fiorentina, perdiamo all’ultimo minuto e questa fuori allo stadio ti chiede ‘Cosa ne pensi della partita?’. Ma cosa ne devono pensare? Rideva anche lei, quella non è violenza sessuale. La violenza sessuale è altro.

Come la questione Koulibaly, che tutti si sono arrabbiati perché lo hanno chiamato Scimmia. È nero, come dovevano chiamarlo?!” ha proseguito il tifoso in riferimento ai vergognosi fatti di Fiorentina-Napoli.