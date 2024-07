CRC - Nuovo Centro Sportivo, a breve l'inizio dei lavori: individuate due aree

Il Napoli è ormai da tempo alla ricerca delle aree adatte dove piantare le basi per la costruzione del nuovo Centro Sportivo. Un progetto importante che richiede valutazioni altrettanto rigorose, per questo motivo sulle due zone individuate il presidente De Laurentiis nutre ancora delle perplessità. Nessun ostacolo significativo però: gli azzurri cominceranno a breve i lavori e hanno già un piano in mente strutturato per step. A rivelarlo è Radio Crc:

"La dirigenza della SSC Napoli ha trovato i terreni per fare il centro sportivo. Ne ha valutate quattro, di aree, ma ora ha le mani su due zone della città tra le quali scegliere. La cosa è in via di definizione: a fine mercato, il management del Napoli, compresi l'Amministratore Delegato Andrea Chiavelli ed il Presidente Aurelio De Laurentiis, si dedicherà tantissimo al centro sportivo: è ciò che vogliono fare e che faranno. Pur avendo abbandonato l'ipotesi Bagnoli, il patron non ha mai rinunciato all'idea del centro sportivo: ha analizzato una serie di aree e ridotto la scelta a due.

Manca pochissimo per trovare un accordo con entrambe, come manca pochissimo alla partenza di quelli che saranno i lavori. La valutazione è complicata perché ci sono pro e contro, con De Laurentiis che avrebbe delle perplessità su alcuni aspetti, ma alla fine deciderà per una delle due aree individuate. Il Napoli ha risposto che non esistono problemi, perché si può procedere per pezzi, iniziando da tre campi per la Prima Squadra: per questo step, servirebbero circa sei mesi. In un anno e mezzo, il nuovo centro sarà finito. Tra burocrazia e tempi di acquisizione, da settembre si arriverà sotto Natale, con la prima pietra che potrà essere posata ad inizio dell'anno anno nuovo. Per il prossimo ritiro estivo, si potrà iniziare. A metà del 2026 potrebbe essere completato. Nel 2025 potrebbe già vedere un'apertura almeno parziale: questo è il planning. Nelle idee del Napoli, non sarà una struttura da 15- 18 ettari, ma più grande: 25 ettari, quasi 30. L'area complessiva sarà di 30, compresi i parcheggi. Per un minimo di 10 campi".