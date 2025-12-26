Cremonese-Napoli, probabili formazioni Sky: tre ballottaggi per Conte, ecco chi è avanti

Ultime di formazione riportate dalla redazione di Sky Sport, in vista della sfida di domenica allo Zini contro la Cremonene come ultima gara del 2025 per il Napoli. Per gli azzurri in difesa probabile conferma per Di Lorenzo nel terzetto davanti a Milinkovic-Savic con Buongiorno favorito su Juan Jesus. Altro piccolo punto di domanda sulla corsia sinistra dove Olivera pare in leggero vantaggio su Spinazzola e Gutierrez. Sul lato destro invece c'è in pole Politano. Tridente d'attacco con Lang ed Elmas in lotta con l'ex Ajax avanti nel ballottaggio.

Nicola può tornare a contare in mediana su Payero che rientra dalla squalifica. Solita abbondanza sulle corsie esterne con Zerbin e Floriani Mussolini che provano a ritagliarsi spazio. In difesa squalificato Ceccherini: si spera nel recupero di pieno di Bianchetti. L’alternativa sarebbe quasi forzata con Folino dal primo minuto. Pronto il rientro nell’undici di partenza anche di Vandeputte. Là davanti ci sono sempre Vardy e Bonazzoli in pole ma in settimana sono state provate nuove soluzioni per cui la sorpresa può essere dietro l’angolo. Di seguito le probabili formazioni.

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund, Neres. Conte.

