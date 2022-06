Criscitiello: "Il Tar ha respinto ricorso Figc su indice di liquidità. Non sarà criterio per ammissione ai campionati"

Dopo il Collegio di Garanzia del CONI, nuova sconfitta per la FIGC nel caso che vede la Federcalcio contrapposta alla Lega Serie A sull'indice di liquidità.

TuttoNapoli.net

Dopo il Collegio di Garanzia del CONI, nuova sconfitta per la FIGC nel caso che vede la Federcalcio contrapposta alla Lega Serie A sull'indice di liquidità. Secondo quanto appreso dal direttore di TMW, Michele Criscitiello, il TAR Lazio ha infatti respinto il ricorso della Federcalcio contro la decisione che dava ragione al massimo campionato: attesa per il dispositivo, ma a questo punto a Gravina non resta che tentare il Consiglio di Stato, ma l'indice di liquidità non sarà criterio di ammissione ai prossimi campionati.