Crollo Barça: ko col Rayo Vallecano ed ora la Champions è lontanissima

La crisi del Barcellona continua, il Rayo Vallecano, trascinato da Radamel Falcao, batte 1-0 i blaugrana nell'undicesima giornata della Liga. Il Barça, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato, è solo nona in classifica. Gli uomini di Koeman sono staccati di 6 punti dal Real capolista, con una partita in più.