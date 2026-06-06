Foto Italiano, sorrisi con gli agenti Caliandro e Nappi dopo firma col Besiktas

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Vincenzo Italiano è diventato il nuovo allenatore del Besiktas. Dopo la fine della sua avventura al Bologna e dopo aver sfiorato l'approdo al Napoli, il tecnico è ripartito dalla Turchia. In foto i sorrisi con gli agenti Diego Nappi e Francesco Caliandro che hanno curato il suo trasferimento in Super Lig. Inizia ora una nuova avventura per Italiano dopo la lunga gavetta in Italia.