Prima pagina

Cronache di Napoli: "Napoli-Juve, crocevia verso lo Scudetto. Conte vuole chiudere l'anno imbattuto in casa"

Cronache di Napoli: "Napoli-Juve, crocevia verso lo Scudetto. Conte vuole chiudere l'anno imbattuto in casa"
Oggi alle 09:10Notizie
di Antonio Noto

"Napoli-Juve, crocevia verso lo Scudetto. Conte vuole chiudere l'anno imbattuto in casa", titola così quest'oggi Cronache di Napoli in prima pagina. Domani alle 20.45 il Napoli affronterà la Juventus nel big match della 14esima giornata di Serie A. Sfida da ex in panchina tra Antonio Conte e Luciano Spalletti.

In ogni tricolore degli azzurri c'è un trionfo contro i bianconeri. Domani a Fuorigrotta Conte va alla caccia di una vittoria contro la sua ex squadra, un ulteriore slancio nella rincorsa Scudetto. Di seguito la prima pagina integrale.