Cronache di Napoli: "Napoli-Juve, crocevia verso lo Scudetto. Conte vuole chiudere l'anno imbattuto in casa"
"Napoli-Juve, crocevia verso lo Scudetto. Conte vuole chiudere l'anno imbattuto in casa", titola così quest'oggi Cronache di Napoli in prima pagina. Domani alle 20.45 il Napoli affronterà la Juventus nel big match della 14esima giornata di Serie A. Sfida da ex in panchina tra Antonio Conte e Luciano Spalletti.
In ogni tricolore degli azzurri c'è un trionfo contro i bianconeri. Domani a Fuorigrotta Conte va alla caccia di una vittoria contro la sua ex squadra, un ulteriore slancio nella rincorsa Scudetto. Di seguito la prima pagina integrale.
07 dic 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Juventus
