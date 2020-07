Crotone promosso in Serie A, arriva il tweet del Napoli: "Complimenti, bentornato in A!"

Con la vittoria sul Livorno ed il pareggio di ieri dello Spezia sul campo della Cremonese, il Crotone ha conquistato la matematica promozione in Serie A con due giornate d'anticipo. A 180' dal termine della Serie B, infatti, i calabresi con 8 punti di vantaggio sui Liguri sono irraggiungibili e quindi nuovamente in Serie A per la seconda volta nella loro storia. Per il Crotone sono arrivati anche i complimenti della Ssc Napoli attraverso un messaggio su Twitter: "Complimenti al @FcCrotoneOff. Bentornato in @SerieA".