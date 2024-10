Curiosità Conte: al Napoli la sua prima e unica rete con il Lecce in Serie A

Antonio Conte è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecce, debuttando in Serie A il 6 aprile 1986 contro il Pisa, all’età di 16 anni e 249 giorni. La sua prima rete nella massima serie, nonché l’unica in giallorosso nella competizione, è arrivata proprio in un Napoli-Lecce, vinto dai padroni di casa per 3-2 il 5 novembre 1989. A riferire il dato statistico è Opta.