Curiosità: il Napoli non ha mai vinto in Olanda nella sua storia europea

Il Napoli ha vinto solo una gara su sette contro le squadre olandesi (P2 S4) e non è mai riuscito ad imporsi in Olanda, dove ha pareggiato la prima partita e ha perso le due successive. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Feyenoord nella fase a gironi di UEFA Champions League 2017/18, nonostante il gol del vantaggio di Piotr Zieliński al 2'