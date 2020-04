Curva B protagonista della solidarietà: "Già girati rimborsi di Barça-Napoli all'Ospedale dei Colli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Cosentino, portavoce Curva B: “Quarantena Azzurra parte per recuperare i soldi del settore ospiti Barcellona, siccome non si sa come andrà a finire, abbiamo cominciato a raccogliere soldi arrivando quasi a 13.000 euro e verrà girata al responsabile della direzione sanitaria dell'Ospedale dei Colli. Sono già stati girati 7.500 euro, ci stiamo difendendo abbastanza bene. La gente conosce gli ultras, quei ragazzi che hanno messo su raccolte fondi, riuscendo a regalare una gioia a qualcuno. Gli ultras 72 hanno cambiato tiro, si stanno dedicando soprattutto a far arrivare beni di prima necessità alle famiglie della Loggetta che ne hanno bisogno. E' una cosa molto bella la partecipazione di Paolo Cannavaro, gli fa onore".