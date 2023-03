Da 2-0 a 2-2, la Corea del Sud si fa rimontare dalla Colombia: per Kim 90' in campo

All'Ulsan Munsu Football Stadium, a Ulsan, la Corea del Sud si fa rimontare un doppio vantaggio dalla Colombia in amichevole davanti al proprio pubblico.

