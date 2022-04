Da Firenze: "Ballottaggio in attacco. Occhio ai viola che sognano l'Europa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Santoni, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Santoni, giornalista: “Il Napoli è in corsa come raramente successo negli ultimi anni, forse di più rispetto al passato perché è stata costruita la squadra, c’è stato un grande lavoro dell’allenatore. È stata assorbita anche la situazione difficile come quella di Insigne. La squadra e l’ambiente hanno saputo gestire, anche lo stesso Insigne. Fiorentina? Ci arriva con 50 punti, 20 in più rispetto all’anno scorso a questo punto. Inimmaginabile fino a qualche mese fa. Ha una lacuna importantissima, l’assenza di Torreira che è il cervello della squadra. Sarà sostituito da Amrabat. Per un Osimhen ritrovato in casa Napoli, ci sarà un ballottaggio in casa Viola tra Piatek e Cabral, con il primo che è tornato dalla nazionale con dei punti di sutura alla caviglia, incidenti che danno poca libertà nel gioco. La Fiorentina è sulle ali dell’entusiasmo, con il sogno europeo. Italiano è un giovane tecnico dalla fortissima ambizione mai nascosta e durante questa stagione ha imparato da alcuni errori. La Fiorentina è meno spregiudicata ma la veemenza non è cambiata”.