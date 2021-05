Da Firenze - Pizarro a cena da Spalletti: futuro insieme?

David Pizarro, ex calciatore di Udinese e Roma, è a Coverciano per svolgere il corso da allenatore e secondo Romanews.eu per muovere i primi passi potrebbe entrare nello staff di Spalletti, accostato al Napoli. Di sicuro i contatti con l'ex allenatore giallorosso ci sono stati, anche perché alcuni corsisti di Coverciano (non solo il Pek dunque), secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, sono stati a cena nella tenuta di Spalletti dopo una lezione.