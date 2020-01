Da Formello - Correa ancora fermo ai box, Lulic svolge parte dell'allenamento in gruppo

Correa ancora fermo a Formello: l'attaccante della Lazio, prossima avversaria del Napoli in campionato, non si è allenato nemmeno oggi: lo staff - riportano i media vicini alla Lazio - proverà a recuperarlo fino alla fine per la sfida contro gli azzurri. Inzaghi, a questo punto, ha provato Immobile con Caicedo come coppia d'attacco, mentre Lulic è tornato in gruppo per svolgere una parte della seduta. In difesa è stato messo Patric accanto ad Acerbi e Radu.