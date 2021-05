Da La Spezia incantati: “Osimhen stellare, Napoli troppo più forte”

“Osimhen stellare, travolti da un Napoli troppo forte”, è quanto si legge su Cittàdellaspezia.com. Da La Spezia, i colleghi liguri, hanno commentato il netto successo del Napoli contro la squadra di Italiano. La vittoria degli azzurri non è passata sottotraccia, anzi. Da La Spezia sono rimasti incantati dopo la grande prestazione del Napoli che ha letteralmente schiantato la compagine ligure. La squadra di Gattuso, si legge, ha confermato di essere la squadra più in forma in questo finale di campionato.