Da Milano - Conceiçao, che pressione: si gioca la conferma a Napoli e in Coppa Italia

Franco Ordine, giornalista di fede milanista, nel suo editoriale per MilanNews.it si è soffermato sul momento di Sergio Conceiçao: "Da domenica sera a Napoli si ricomincia. È la prova finale, fatta apposta per valutare il lavoro di Sergio Conceiçao. Adesso sono finite le partite ogni tre giorni, è finita l’impossibilità di allenare lungo la settimana classica il gruppo, sono finite le interruzioni per le nazionali. Da qualche settimana non ci sono più scuse da esibire. Ora si può valutare in modo compiuto il lavoro di Conceiçao e del suo staff avendo a disposizione praticamente tutta la rosa, tranne forse Florenzi il cui recupero non è stato ancora collaudato. E capiremo attraverso gli snodi di Napoli e andata della semifinale di coppa Italia quali saranno gli orientamenti del tecnico che può anche cambiare pedine dello schieramento valutando le condizioni fisiche di quelli tornati per ultimi dai rispettivi viaggi. Citazione non a caso riferita a Gimenez (che è tornato con un colpo alla caviglia) e a Pulisic che è stato criticato anche dalla stampa Usa perché è apparso molto stanco e provato.

Non mi riferisco soltanto al risultato, intendo anche valutare quale tipo di identità calcistica Sergio ha faticosamente ricostruito in questi giorni a Milanello. Le fonti interne al Milan continuano a ripetere anche in pubblico che “così come al tempo del Covid e di Pioli quando imperversavano le indiscrezioni sull’arrivo di Ralf Rangnich, anche in questo caso Conceiçao può ancora giocarsi tutte le carte per il futuro torneo”. Prestiamo fede a questa impostazione che ha un senso molto aziendale: si può capire soprattutto che l’intento sia quello di tenere sotto controllo gli umori del portoghese che già si lamenta per le continue indiscrezioni che arrivano sul conto della panchina rossonera".