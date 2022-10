Da Milano - Mercato, approccio e attacco: le grandi differenze tra Napoli e Milan

Nell'editoriale pubblicato da MilanNews all'indomani del ko del Milan contro il Torino, focus anche sul mercato estivo rossonero.

Nell'editoriale pubblicato da MilanNews all'indomani del ko del Milan contro il Torino, focus anche sul mercato estivo che - fino a questo momento - non sta fornendo l'aiuto sperato a differenza di quanto accade in casa Napoli. Viene rimarcata anche un'altra differenza tra le due squadre che dovrebbero lottare per lo Scudetto:

"La grande differenza tra il Milan e il Napoli è che la formazione di Spalletti riesce sempre ad azzannare le partite e a livello qualitativo ha una capacità realizzativa superiore al Milan. I rossoneri, in partite come quella di ieri, fanno una fatica tremenda negli ultimi 30 metri, quando ci arrivano, e se Leao non è in giornata (ieri la sua gara è durata minuti 5) sono dolori. Rebic e De Ketelaere non hanno dato niente alla squadra, con il croato che ha pascolato sulla fascia mentre il belga è stato stritolato dalla partita.

[...] Il mercato estivo, in questo momento, non sta dando l’apporto che ci si sarebbe aspettati. È lecito chiedersi se vedremo soprattutto Vranckx nelle prossime gare di campionato mentre in difesa sarebbe curioso e interessante vedere Thiaw dal primo minuto. Di sicuro c’è che anche ieri Tomori non ha fatto una bella partita e l’inglese sta passando una fase di down della sua permanenza al Milan".