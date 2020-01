Da Milano, ultime di formazione Inter: riecco Sensi, si rivede Sanchez

Finalmente non c'è più emergenza in casa nerazzurra. Lo annuncia la redazione di FcInternews.it che propone le ultimissime di formazione di casa Inter: "Conte ritrova quasi tutti i suoi giocatori: indisponibili soltanto D'Ambrosio e Asamoah (comunque sulla via del recupero). Rispetto al 4-0 sul Genoa pre-sosta, il tecnico salentino dovrebbe riproporre dal 1' Godin al posto di Bastoni. In mezzo al campo, dopo la squalifica, in cabina di regia torna Brozovic. Ai lati del croato, in tre per due maglie: il redivivo Sensi sembra quello più certo di partire dall'inizio, poi in lizza Gagliardini e Vecino. Iniziale panchina per Barella, assente dalla trasferta di Torino. Sugli esterni, spazio ancora a Candreva e Biraghi. Dopo il turno di stop, in attacco torna Lautaro a far coppia con Lukaku. E anche nel reparto avanzato c'è un volto che finalmente torna a fare capolino, quello di Alexis Sanchez, fuori da tre mesi dopo l'infortunio in Nazionale.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Vecino, Barella, Politano, Sanchez, Esposito.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.