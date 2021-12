Da novembre in avanti l'Empoli ha fatto meglio del Napoli in Serie A

Tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Undici punti nelle ultime sei partite per l'Empoli, la sesta squadra più in forma del campionato. Sicuramente più in forma del Napoli che invece nelle ultime sei ha collezionato appena otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Insomma, gli azzurri dovranno stare attenti: gli uomini di Andreazzoli non se la passano per niente male. Da novembre ad oggi ha collezionato più soddisfazioni.