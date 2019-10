Da Roma: "Scavalcato il Napoli, ora sarà uno scontro diretto per la Champions"

Troppa Roma per l’Udinese. E troppa Roma anche per un Irrati a tratti imbarazzante, scrive il quotidiano romano Il Tempo per raccontare la vittoria dei giallorossi: "Al Friuli la Roma passa perché ne ha davvero di più, torna a casa con tre punti pesantissimi che la piazzano con un piede al quarto posto scavalcando il Napoli fermato sul pari al San Paolo dall’Atalanta che occupa la terza piazza solo due gradini più su. E tra tre giorni ennesimo esame per Fonseca &Co. che all'Olimpico aspettano proprio il Napoli (senza Ancelotti squalificato) per quello che è diventato uno scontro diretto per la Champions. Ma al Friuli, a mettere il bastone tra le ruote giallorosse, più che la modesta Udinese di Tudor, ci ha pensato ancora una volta l’arbitro. Dopo Maresca, Abisso, e Massa arriva Irrati. Sarà un caso? Via dalla testa tesi complottistiche sia chiaro, ma allora vuol dire che il livello degli arbitri italiani è davvero basso basso. Perché non si può commettere un errore così con tutta la tecnologia che hanno a disposizione".