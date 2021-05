Da Roma: "Spalletti antipatico? Battibecchi positivi. Tanti con Dzeko, poi fece 39 gol!"

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha seguito Luciano Spalletti da vicino nei suoi anni dalla Roma e l'ha descritto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho conosciuto Spalletti molto bene, molto da vicino e lo ritengo tra i migliori allenatori d'Europa. I giocatori del Napoli dovranno prepararsi già dalle vacanze perché gli allenamenti di Spalletti sono molto intensi. Le partite le vince durante le settimana, con il lavoro. E la domenica gioca solo chi si è allenato bene in settimana".

L'ESEMPIO DZEKO - "A Roma ha pagato la gestione dell'uscita di scena di una leggenda come Totti, una cosa che avrebbe pagato qualsiasi allenatore. E' uno che ha anche battibecchi con la squadra, ma sono cose positive. Dzeko, ad esempio, è uno con cui spesso battibeccava. Ma con Spalletti ha fatto 39 gol in una stagione, numeri mai più raggiunti in carriera".