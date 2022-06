Da Ruiz a Deulofeu, passando per Beto: il mercato del Napoli secondo SISAL

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Il nome più vicino è quello di Ostigard, il centrale che ha giocato col Genoa nella seconda parte di stagione. Il Napoli sta spingendo per arrivare alla fumata bianca”. A parlare così delle manovre partenopee è Lorenzo Di Benedetto, esperto di calciomercato per Tuttomercatoweb. “Prima però il Napoli dovrà risolvere le problematiche delle uscite, tra Osimhen, Fabian Ruiz, Mertens e Koulibaly”, ha sottolineato. E proprio quello di Ruiz è il caso più spinoso per gli esperti SISAL: “Al 52% resterà al Napoli, ma ci sono Atletico 17% e Barcellona 14% che lo vorrebbero riportare a casa”, ha sottolineato a TMW Radio, durante Maracanà, l’esperto Gianluca Boserman.

L’altra trattativa calda è quella con l’Udinese è con Deulofeu, che si trasferirebbe di corsa a Napoli per rifare quel salto di qualità fatto già ai tempi del Milan. Dopo un paio di stagioni buone vorrebbe riprovare una big e il Napoli sarebbe perfetto, visto che c’è da sostituire un monumento come Mertens. E per SISAL la trattativa è concreta: “E’ quotato al 35-40%, perché è una trattativa in stato avanzato. In entrata però un nome che piace molto è anche quello di un altro bianconero come Beto, che si è messo in luce quest’anno, dato al 28%. E un altro nome è quello di Svanberg, al 20%”.