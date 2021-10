Da Salerno - Derby col Napoli blindato: elicottero per svincoli e 200 agenti impiegati

Stato di allerta dentro e fuori lo stadio Arechi per il derby del campionato di serie A tra Salernitana e Napoli. Questa mattina alle ore dodici si è riunito il Gos (Gruppo operativo sicurezza) per stabilire orari di apertura dei cancelli, fissare le frequenze dei controlli a campione mediante metal detector, coordinare gli interventi per la gestione della sicurezza e di eventuali emergenze. Obiettivo, con le forze di polizia territoriali, un adeguato numero di steward ed altre professionalità tecniche, quello di garantire le condizioni di funzionalità dell'impianto per l’incolumità degli spettatori e la vigilanza degli spalti oltre al presidio delle aree esterne dello stadio. Dovrebbero essere circa duecento gli operatori di polizia impegnati, con l’ausilio di un elicottero per il controllo dall’alto non solo delle aree adiacenti l’Arechi ma anche di svincoli autostradali e stazioni ferroviarie di Cava de’ Tirreni, Salerno e Pontecagnano da sempre interessati da flussi di tifosi che si dirigono allo stadio nella zona orientale del capoluogo.