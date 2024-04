Da Salerno protestano: "Il Napoli regala 6 punti all'Empoli e con noi attaccò fino al 95'!"

Lo scrivono i colleghi di Tuttosalernitana.com, sito di riferimento dei tifosi della Salernitana, che criticano non poco il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Non c'è nemmeno voglia di arrabbiarsi se i "cugini" (quelli del famoso ponte) attacchino fino al 95' contro la Salernitana per poi dare sei punti all'Empoli e pareggiare con Cagliari e Frosinone. Un po' come accadde l'anno scorso, con Spalletti che optò per le seconde linee contro Lecce e Verona per poi presentarsi al gran completo all'Arechi", lo scrivono i colleghi di Tuttosalernitana.com, sito di riferimento dei tifosi della Salernitana, che criticano non poco il Napoli per un ipotetico atteggiamento diverso in base all'avversario. Di seguito alcuni stralci:

"Chi ha visto la gara del Castellani, avrà fatto fatica a restare sveglio. L'Empoli, che faticava a fare tre passaggi di fila, l'ha vinta con un solo tiro in porta limitandosi a difendere per gli altri 90 minuti senza rendersi pericolosa pur con ampi spazi a disposizione per il contropiede. Gli oramai ex campioni d'Italia, invece, hanno meritato la contestazione dei tifosi presenti nel settore ospiti. Tante, davvero tante le similitudini con la Salernitana. Due rose assai lacunose già l'anno scorso, ma guidate da due top player capaci di conquistare uno scudetto e una salvezza con quattro giornate d'anticipo.

Vedendo quest'Empoli, a tratti piuttosto fortunato, aumenta il rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato. Una squadra che schiera dal primo minuto Cerri (tutt'altro che titolare a Como in B fino a gennaio) ha una marea di punti in più della Salernitana, tra le pochissime a perdere con un Napoli inguardabile in questo 2024".