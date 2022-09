Da Torino: “Juric ha già in testa la formazione per Napoli”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Tosco, giornalista che segue da vicino le vicende in casa Torino

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Tosco, giornalista che segue da vicino le vicende in casa Torino, prossimo avversario del Napoli: “Torino? Penso che Juric abbia già la formazione in testa. Bisogna vedere anche come rientreranno i Nazionali, ricordiamo che i granata hanno 13 giocatori impegnati. C’è il rientro importante di Miranchuk che è guarito ed ho la sensazione che partirà dalla panchina".