Da Torino - Non solo gli ultrà: Cairo contestato anche dalle famiglie

vedi letture

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha una dimensione diversa dal Toro, nonostante la storia dei granata sia gloriosa. Il bacino d’utenza è diverso, ma molti tifosi del Torino dicono ‘come mai Cairo non è riuscito a fare ciò che ha fatto De Laurentiis?’. Entrambe le società hanno i conti in ordine, ma una ha fatto sognare i tifosi e l’altra no.

Il Torino riesce a trovare un calciatore forte nel vivaio come Buongiorno, uno che avrebbe potuto essere il simbolo della squadra per vent’anni e l’ha ceduto al Napoli. Questo è emblematico di come Cairo non sia riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi. Le contestazioni sono a fiammate, ma per Cairo sono sei mesi che dura la contestazione che mai è stata violenta, ma corposa. Quando vedi le famiglie che ti contestano è indicativo del sentimento profondo della tifoseria”.