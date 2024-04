Da Torino provocano: “Chissà se De Laurentiis ha visto l’esultanza di Manna di ieri”

Gianni Balzarini, giornalista Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianni Balzarini, giornalista Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Manna e Conte insieme? Non ci metto becco, ma so di contatti tra il Napoli e Conte. Non sarà facile convincerlo dal piano economico, se vuole riaccasarsi in Italia dovrà rivedere le sue richieste. Ora mi chiedo, ma De Laurentiis avrà visto come ha esultato Manna ieri al goal della Juventus dopo che ha detto in passato di aver scoperto tardi che Giuntoli fosse juventino (scherza ndr.)”.