Dal Belgio - Lukaku salta Israele! Spunta un patto col CT per rientrare prima a Napoli

vedi letture

Dopo aver disputato il match contro l'Italia, Romelu Lukaku dovrebbe saltare il prossimo impegno con il Belgio, ossia l'ultima partita della fase a gruppi di Nations League contro Israele. Stando a quanto riferito dai colleghi belgi di LN24, infatti, tra il centravanti del Napoli e il commissario tecnico Domenico Tedesco c'è una sorta di patto.

Lukaku è tornato in questa pausa in nazionale, dopo aver saltato le precedenti due finestre per allenarsi ritrovare la condizione migliore al Napoli, non avendo svolto la preparazione agli ordini di Antonio Conte. Non disputava un match ufficiale dall'Europeo, poi giovedì è partito titolare contro l'Italia.

Ora - riportano dal Belgio - l'ex Inter e Roma dovrebbe fare ritorno alle pendici del Vesuvio. LN24 fa sapere che, al momento della convocazione, Lukaku ha pattuito con il c.t. di disputare una sola partita, per poi rientrare subito dopo in Italia. A questo punto Big Rom dovrebbe essere atteso nelle prossime ore a Castel Volturno.