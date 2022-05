Dal Napoli all'Inghilterra, ancora oggi: Pecchia raggiunge Benitez dopo la promozione

La Provincia oggi in edicola sottolinea ancora l'ottimo rapporto tra Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, e Benitez, costruito ai tempi di Napol

