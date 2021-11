Dall'Argentina - Morte Maradona, un altro medico finisce nel registro degli indagati

Arrivano novità dall'Argentina sul'inchiesta riguardante la morte di Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato La Razon, un altro medico, Pedro Di Spagna, che curava durante il ricovero domiciliare il Pibe de Oro, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. "Di Spagna - si legge sul quotidiano argentino - è stato denunciato e chiamato a rilasciare una dichiarazione istruttoria dai pm incaricati delle indagini, che gli rimproverano di aver visto il paziente una sola volta e di non aver effettuato un adeguato controllo clinico sul suo stato di salute". Il medico dovrà ora chiarire agli inquirenti i motivi e le cause per i quali non avrebbe svolto al meglio il suo compito.