Dall'Inghilterra: "Il vero motivo per cui De Bruyne ha lasciato il City"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente Assoservatori ed ex Caposcouting dell’Everton: “Il Napoli è all’altezza del Manchester City. Conte è riuscito ad impostare una squadra molto forte ed equilibrata. È una squadra da Premier, quasi. Ha forza, ha qualità, la società ha aiutato Conte sul mercato. Ha molte caratteristiche in comune con il Manchester City. Il Napoli oggi è a un livello molto vicino rispetto a quello dei Citizens. Non illudiamoci di quello che è stato il Manchester, perché in Inghilterra si va a periodi e alcune squadre diventano altalenanti.

De Bruyne scartato troppo presto? No, non è così. Semplicemente in Inghilterra quando termina un rapporto di lavoro, lo si fa senza troppi retropensieri. Magari il calciatore aveva voglia di cambiare aria e lo ha fatto senza fare i drammi che facciamo qui in Italia. Poi ci sta che chi arriva da Manchester, dal freddo inglese, quando arriva a Napoli esplode perché è un altro mondo e un altro clima. Hojlund? È un finalizzatore, gioca per far gol e non pensa ad altro. Quando alle spalle hai uno come De Bruyne o McTominay, diventa tutto più semplice. Al Napoli può completarsi ulteriormente e troverà meno difficoltà di ambientamento. Si vede che si è formato in Serie A, aggiungo. Come si ferma Haaland? Con le botte (ride, ndr)! È una forza della natura, Conte scommetto che stia creando una gabbia vera e propria per lui. Lui sfoga tanto sulla sinistra, sperando di tenerlo sempre spalle alla porta”.