Dall'Inghilterra: lunedì la presentazione di Ancelotti all'Everton, sabato sarà allo stadio

Lunedì prossimo il giorno della presentazione di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore dell'Everton. Ormai non sembrano esserci più dubbi e la conferma arriva dai colleghi del Daily Mail. L'allenatore emiliano, che una settimana fa è stato esonerato dal Napoli, ha raggiunto l'accordo col club inglese e sabato sarà già allo stadio, ma in tribuna, al Goodison Park, per assistere al match contro l'Arsenal. Il suo debutto in panchina è previsto per il 26 dicembre. Ad Ancelotti l'arduo compito di salvare l'Everton che al momento occupa il 16esimo posto in classifica nel campionato di Premier League.