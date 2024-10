Dall'Inghilterra - Mai visto un Gilmour più forte di ora: la cura Conte ha fatto effetto

Mark Ryan, giornalista di The Sun, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte sa come trattare i suoi calciatori per trarre il massimo da loro. In questo periodo si sta vedendo il Gilmour più forte che ci sia mai stato, mi riferisco alla gara di San Siro. Conte ha detto che Gilmour era timido, da quel momento lo scozzese ha tirato fuori la grinta. McTominay? Conte punta sulla sua forza fisica, ti assicura i 90′ al meglio. Si diverte tantissimo con Conte e si vede. I due scozzesi vogliono dare il massimo per ricambiare l’affetto dei tifosi”.