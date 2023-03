Dall'Inghilterra - Napoli come Liverpool: città con gran senso identitario e discriminata dagli altri

Nel corso di una lunga presentazione su Italia-Inghilterra, The Athletic parla anche di Napoli, città che ospiterà il match

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nel corso di una lunga presentazione su Italia-Inghilterra, The Athletic parla anche di Napoli, città che ospiterà il match, facendo il paragone con la città inglese di Liverpool: "Napoli condivide alcune similitudini con Liverpool per quanto concerne l'immenso sentimento che nutre verso la propria identità e il modo in cui la città è stata presa di mira e discriminata nella storia. Maradona ha cercato di usarlo a suo vantaggio quando l'Argentina giocò contro l'Italia al Mondiale del 1990".